Fiorentina: tre nomi forti per la difesa

Una Fiorentina determinata a rinforzarsi in maniera importante a partire dal reparto arretrato: la dipinge 'La Nazione', secondo cui i viola hanno messo nel mirino diversi giocatori per cambiare volto alla propria rosa in un reparto tanto nevralgico.

Con un'importante operazione come quella per Sofyan Amrabat già chiusa, ora il primo obiettivo è rinforzarsi sulle fasce. Per questo motivo si sta lavorando per Faouzi Ghoulam, ormai un corpo estraneo al Napoli (dove non gioca dallo scorso 6 ottobre, per problemi fisici ma anche tattici).

Il vero sogno porta però a Jan Vertonghen, uno dei simboli del Tottenham arrivato fino alla finale di Champions League ma destinato a lasciare Londra a parametro zero. Il belga è una suggestione che a Firenze sta prendendo corpo, anche se la concorrenza potrebbe essere spietata. In ogni caso la dirigenza gigliata ci crede e vuole iscriversi all'eventuale asta per l'esperto centrale.

SPORTAL.IT | 30-05-2020 11:04