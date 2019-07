Fiorentina, trovata una nuova sistemazione a Eysseric

Dopo il prestito al Nantes nella scorsa stagione, Valentin Eysseric è pronto a salutare definitivamente la Fiorentina.

Il giocatore non è quasi mai riuscito ad esprimersi al meglio in maglia viola e Montella non ha intenzione di puntare su di lui. A Firenze il classe 1992 ha giocato 29 partite, mettendo la firma su un gol.

Nelle ultime, secondo quanto riporta Violanews, ore il Tolosa starebbe definendo i dettagli per ingaggiare Eysseric.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 29-07-2019 14:16