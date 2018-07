Fiorentina, tutto fatto per il nuovo colpo in difesa

La Fiorentina ha trovato l’accordo con l’Oh Leuven (squadra che milita nel campionato belga) per Yordy Steven Gillekens, difensore centrale che ha firmato un contratto fino al 2023.

Un colpo in prospettiva per la Viola che ha deciso di puntare sul diciottenne. Queste le parole dell’agente, rilasciate a ViolaNews.com: “E’ un difensore con straordinarie capacità palla al piede, sia nei lanci lunghi che nei calci piazzati. E’ un nazionale belga Under 19 e ha esordito nella massima serie all’età di 17 anni. Pur di accettare Firenze ha detto no a diversi club inglesi e italiani. Un paragone? Difficile farne uno, preferisco che si faccia conoscere con le sue prestazioni in campo”.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 24-07-2018 15:55