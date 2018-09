Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni

Una Fiorentina tutta nuova quella che ha iniziato la nuova stagione, raccogliendo finora complimenti e punti. E Stefano Pioli, contro un'Udinese che a sua volta ha stupito in positivo nelle due prime giornate di serie A, dovrebbe confermare gli undici che hanno strapazzato il Chievo.

Il tecnico viola punta forte sul 4-3-3, in cui la cabina di regia sarà affidata a Edimilson Fernandes, complice la squalifica di Veretout. Ai suoi lati agiranno Benassi e Gerson, mentre le corsie esterne saranno affidate a Milenkovic e Biraghi. Attenzione in avanti, dove a completare il tridente con Giovanni Simeone e Federico Chiesa dovrebbe essere scelto Eysseric, anche se Marco Pjaca scalpita in panchina e aspetta che arrivi il suo momento.

L'Udinese di Velazquez si riproporrà invece ancora con il 4-2-3-1, in cui Lasagna agirà davanti ai positivi De Paul e Machis, con D'Alessandro in vantaggio su Pussetto per l'ultima maglia da titolare. Con Mandragora squalificato tra le polemiche, in mediana spazio a Behrami e Fofana.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. Allenatore: Stefano Pioli.

Udinese (4-2-3-1): Scuffet; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Behrami; Machis, De Paul, D'Alessandro; Lasagna. Allenatore: Julio Velazquez.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 11:30