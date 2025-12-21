Fiorentina-Udinese 5-1 pagelle: Kean torna a ballare, si sveglia anche Gudmundsson, Vanoli salvo

I top e flop: Kean doppietta, vola Gudmundsson, si sveglia Fagioli, bene Ndour. Malissimo Okoye che si becca un rosso e Sava che subisce cinque reti. Zaniolo rimandato

Orgoglio viola nell’ultima chiamata possibile per sperare ancora. Mai così bella, così convinta e così determinata la Fiorentina di quest’anno. Nel deserto iniziale del Franchi, la Fiorentina fa pace con il suo popolo e travolge per 5-1 l’Udinese, proprio l’ultima squadra che aveva battuto prima di una lunghissima agonia. Allora, quel successo, proiettò i viola in Conference League – nell’ultima giornata dello scorso torneo – mentre questo successo fa da cornice all’ormai certo arrivo di Paratici nella stanza dei bottoni.

Sul risultato incide in modo determinante l’espulsione a freddo del portiere Okoye, per un fallo di mano inevitabile su Kean lanciato a rete. I fuochi d’artificio e la festa della Curva condiscono un tardo pomeriggio pirotecnico. Sblocca la partita Mandragora, su calcio di punizione specialità della ditta, raddoppia Gudmundsson con un gesto tecnico straordinario e prima dell’intervallo Ndour chiude virtualmente i conti con un comodo colpo di testa.

Nella ripresa Runjaic boccia l’ex Zaniolo e l’Udinese prova a rendersi incisiva ma viene castigata dal ritrovato Kean che trasforma un tap-in sul palo interno di Parisi. I friuliani danno un senso alla loro serata con un pregevole numero di Solet ma immediatamente provvede Kean a riportare i suoi a +4, raddoppiando i gol finora da lui segnati in campionato.

Fiorentina-Udinese, la chiave tattica

La Fiorentina parte con il 4-3-3. Vanoli opera un solo cambio rispetto alla sconfitta di settimana scorsa contro il Verona. Dopo l’ampio turnover visto in Conference League, tornano dieci undicesimi della squadra sconfitta 7 giorni fa dal Verona ma la differenza la fa l’assetto tattico con l’inedita difesa a quattro. Questo ha permesso a Gudmundsson ed a Fagioli maggiore libertà ma soprattutto ha galvanizzato Parisi, uscito insieme all’attaccante della Nazionale con una standing ovation.

Impossibile invece giudicare l’Udinese per la condizionante espulsione del suo portiere che, oltre a far giocare la sua squadra in dieci, lascia il posto a Sava incapace di opporsi agli attacchi avversari.

De Gea capitano al posto di Ranieri

Cambio nelle gerarchie viola. Né Luca Ranieri, capitano designato della squadra, né Rolando Mandragora, suo vice, hanno indossato quest’oggi, nella gara contro l’Udinese, la fascia da capitano.

Come ha fatto anticipato nel pre-partita la Fiorentina, attraverso i propri account, è De Gea il leader del gruppo.

I top e flop della Fiorentina

Kean 8. Da una falcata in avanti costringe Okoye ad un fallo di mano fuori area che vale come un gol, poi ne fa addirittura due chiudendo un lungo periodo negativo. Esce tra gli applausi.

Da una falcata in avanti costringe Okoye ad un fallo di mano fuori area che vale come un gol, poi ne fa addirittura due chiudendo un lungo periodo negativo. Esce tra gli applausi. Gudmundsson 7.5. Al 20′ colpisce un palo con un tiro di destro dalla distanza. Trova la rete del 2-0 al 41′ con una parabola di sinistro all’incrocio dei pali, dopo un cambio piede al limite dell’area.

Al 20′ colpisce un palo con un tiro di destro dalla distanza. Trova la rete del 2-0 al 41′ con una parabola di sinistro all’incrocio dei pali, dopo un cambio piede al limite dell’area. Parisi 7.5 Completamente rivalutato. Gioca da esterno sinistro di centrocampo, colpisce un palo al 56′ da cui scaturisce la rete del 4-0 di Kean.

Completamente rivalutato. Gioca da esterno sinistro di centrocampo, colpisce un palo al 56′ da cui scaturisce la rete del 4-0 di Kean. Mandragora 7. Sblocca la gara su calcio di punizione: di sinistro, rasoterra, con la complicità della barriera avversaria buca le mani di Sava.

Sblocca la gara su calcio di punizione: di sinistro, rasoterra, con la complicità della barriera avversaria buca le mani di Sava. Ndour 7. Schiaccia di testa, in area da posizione ravvicinata, un pallone che vale il 3-0 della viola su cross di Fagioli.

Schiaccia di testa, in area da posizione ravvicinata, un pallone che vale il 3-0 della viola su cross di Fagioli. Fagioli 7. Propositivo e finalmente il pallone per lui non è medicinale.

I top e flop dell’Udinese

Solet 7. Un gran gol dalla distanza evita l’umiliazione dei bianconeri.

Un gran gol dalla distanza evita l’umiliazione dei bianconeri. Zaniolo 5.5. Brilla poco contro la sua ex. Poca qualità in avanti e pressing a ritmi blandi.

Brilla poco contro la sua ex. Poca qualità in avanti e pressing a ritmi blandi. Karlstrom 5. Abbocca alla finta dal limite dell’area di Gudmundsson in occasione del raddoppio Viola.

Abbocca alla finta dal limite dell’area di Gudmundsson in occasione del raddoppio Viola. Kristensen 4.5. Perde completamente in area la marcatura su Ndour che, al 45′, realizza la rete del 3-0.

Perde completamente in area la marcatura su Ndour che, al 45′, realizza la rete del 3-0. Sava 4. Entra a freddo e questo è il suo unico alibi.

Entra a freddo e questo è il suo unico alibi. Okoye 4. Tocca la palla di mano fuori dalla propria area in uscita disperata su Kean. Per Mariani è rosso diretto.

