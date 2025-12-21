Fiorentina-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina e Udinese si affrontano al Franchi di Firenze domenica 21 dicembre 2025 alle 18:00 per la 16a giornata di Serie A. Per i viola è uno scontro salvezza: ultimi (20°) con 6 punti in 15 gare (0 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte; 12 gol segnati, 26 subiti). I friulani navigano a metà classifica (10°) con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte; 16 gol fatti, 22 incassati). Gara dal peso specifico enorme: la Fiorentina cerca la svolta, l’Udinese punta a consolidare la propria rincorsa.
Probabili formazioni di Fiorentina-Udinese
Segnali di continuità per la Fiorentina, che dovrebbe riproporre il 3-5-2: in porta spazio a De Gea, dietro assetto solido con Pongracic, Marí e Ranieri. Sulle corsie favoriti Dodo e Parisi, mentre in mezzo Mandragora e Fagioli sarebbero le cerniere, con Sohm a dare gamba. Davanti, si va verso la coppia Gudmundsson–Kean, alternativa Piccoli. I viola devono fare i conti con alcune assenze sulle fasce e in mediana. L’Udinese dovrebbe rispondere con un 3-5-2 speculare: retroguardia guidata da Kabasele con Bertola e Solet, a destra Zanoli per dare spinta, a sinistra Kamara. In regia Karlström, mezzali Piotrowski ed Ekkelenkamp, mentre davanti Zaniolo potrebbe agire accanto a Davis. Tra i friulani qualche dubbio sulle corsie e in mezzo: non è esclusa l’opzione Ehizibue o un impiego a gara in corso di Bravo o Buksa.
- Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.
- Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.
Gli indisponibili di Fiorentina-Udinese
La Fiorentina perde pezzi pesanti sulle fasce e in mediana: stop prolungato per Lamptey, mentre Gosens resta ai box e restano da valutare le condizioni di Sabiri e Fazzini. L’Udinese monitora Zemura e rinuncia a Atta, riducendo le rotazioni sugli esterni e tra le mezzali. Scelte che potrebbero pesare in termini di gamba e ampiezza.
- Fiorentina – Gosens (infortunio alla coscia), Sabiri (infortunio muscolare, in dubbio), Lamptey (lesione al crociato anteriore), Fazzini (infortunio alla caviglia, in dubbio).
- Udinese – Zemura (infortunio alla coscia, in dubbio), Atta (infortunio al bicipite femorale, out).
Le ultime partite giocate
Momento delicato per la Fiorentina, reduce da pareggi e scivoloni che ne frenano la risalita. L’Udinese alterna colpi esterni e cadute, con un profilo più efficace quando può ripartire. La lettura degli ultimi risultati racconta di inerzie opposte nel breve termine.
|Fiorentina
|x
|x
|ko
|ko
|ko
|Udinese
|ko
|ko
|ok
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 2 punti, l’Udinese 6. Dettaglio risultati:
- Fiorentina
Genoa-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Juventus 1-1; Atalanta-Fiorentina 2-0; Sassuolo-Fiorentina 3-1; Fiorentina-Verona 1-2.
- Udinese
Roma-Udinese 2-0; Udinese-Bologna 0-3; Parma-Udinese 0-2; Udinese-Genoa 1-2; Udinese-Napoli 1-0.
L’arbitro di Fiorentina-Udinese
Dirige Maurizio Mariani, assistenti Alassio e Tegoni, IV ufficiale Arena, VAR Giua, AVAR Di Paolo. In questa Serie A ha arbitrato 4 gare: 4 rigori assegnati, 15 ammonizioni, nessuna espulsione; media 3.7 cartellini a partita e rapporto falli/cartellino pari a 7.1. Trend che suggerisce attenzione in area e gestione severa ma equilibrata del gioco a centrocampo.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Fiorentina e Udinese mette di fronte due squadre con traiettorie recenti divergenti: i viola faticano soprattutto nelle riprese, mentre i friulani hanno trovato efficacia quando difendono bassi e colpiscono in transizione. Negli ultimi incroci diretti la Viola ha spesso trovato la via del gol, ma al Franchi i bianconeri hanno saputo far male, come nel successo di dicembre 2024. La continuità casalinga è il vero tema per la Fiorentina, ancora a caccia del primo acuto interno: una serie negativa che pesa psicologicamente e tecnicamente. Occhio a Kean, che storicamente vede bene la porta contro l’Udinese, e alla qualità tra le linee di Zaniolo ed Ekkelenkamp, capaci di accendere la fase offensiva friulana. Nei numeri spiccano pressing e recuperi alti dei bianconeri, mentre la tenuta difensiva dei viola, soprattutto dopo l’intervallo, sarà cartina di tornasole della partita. In porta, statistiche altalenanti: De Gea ha alternato buone parate ad alcuni errori pesanti, mentre Okoye ha garantito più pulizia nelle uscite e nei riflessi da distanza ravvicinata.
- Negli ultimi cinque confronti di A, la Fiorentina ha vinto tre volte contro l’Udinese (1 pareggio, 1 sconfitta), con 10 gol all’attivo: media di due reti a partita nel parziale.
- L’Udinese ha espugnato Firenze due volte nelle ultime quattro trasferte in Serie A (1N, 1P) e insegue un bis consecutivo al Franchi che manca dai tardi anni ’80.
- La Fiorentina non ha ancora festeggiato una vittoria casalinga in campionato (7 partite: 2N, 5P): potrebbe toccare quota otto gare interne senza successi come non accadeva dal 2019.
- Nelle ultime sei giornate, l’Udinese ha alternato tre vittorie e tre sconfitte: quando vince non subisce gol, quando perde fatica a costruire occasioni pulite.
- Con soli 6 punti in 15 turni, la rincorsa salvezza della Fiorentina sarebbe da impresa: pochi precedenti recenti vedono squadre salve con questo bottino a questo punto del torneo.
- La Fiorentina è tra le peggiori difese del campionato (26 gol subiti) e soffre soprattutto nei secondi tempi: criticità nota degli ultimi mesi.
- Pressing e recuperi alti: l’Udinese è tra le migliori per riconquista offensiva e tiri generati subito dopo la pressione.
- Kean è tra i giocatori con più tiri del torneo ma con bassa percentuale realizzativa: possibile ago della bilancia se dovesse sbloccarsi.
- Tra i portieri più sollecitati, De Gea viaggia su percentuali di parate sotto media e qualche errore pesante; attenzione alla gestione del gioco coi piedi.
- Ekkelenkamp ha già inciso contro la Fiorentina al Franchi: può essere un fattore in inserimento e sulle seconde palle.
Le statistiche stagionali di Fiorentina e Udinese
Possesso palla a favore della Fiorentina (51.1%) contro il 47.0% dell’Udinese, ma la pericolosità premia i friulani: 16 gol segnati contro 12 e migliore precisione al tiro (44.44% vs 32.54%). Dietro, i viola incassano di più (26 vs 22) e hanno tenuto la porta inviolata meno volte (2 vs 4). PPDA simile (11.4 Fiorentina, 11.0 Udinese): ritmo e pressione comparabili, con bianconeri più incisivi nelle transizioni.
Giocatori chiave: per la Fiorentina il miglior marcatore è Mandragora (4), poi Kean e Gudmundsson (2). Assist: Gudmundsson e Kean a quota 1. Più ammoniti: Pongracic (5). Rossi: Viti (1). Clean sheet portieri: De Gea 2. Nell’Udinese guidano i gol Zaniolo e Davis (4), assist-man Atta (2). Ammoniti: Zaniolo e Karlström (3). Clean sheet: Okoye 3, Sava 1.
|Fiorentina
|Udinese
|Partite giocate
|15
|15
|Vittorie
|0
|6
|Pareggi
|6
|3
|Sconfitte
|9
|6
|Gol fatti
|12
|16
|Gol subiti
|26
|22
|Possesso palla (%)
|51.1
|47.0
|Tiri in porta
|41
|60
|Precisione tiri (%)
|32.54
|44.44
|Clean sheet
|2
|4
|Cartellini gialli
|34
|28
|PPDA
|11.4
|11.0
