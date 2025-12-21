Fiorentina-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Udinese di Serie A 2025-26, 16a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Fiorentina e Udinese si affrontano al Franchi di Firenze domenica 21 dicembre 2025 alle 18:00 per la 16a giornata di Serie A. Per i viola è uno scontro salvezza: ultimi (20°) con 6 punti in 15 gare (0 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte; 12 gol segnati, 26 subiti). I friulani navigano a metà classifica (10°) con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte; 16 gol fatti, 22 incassati). Gara dal peso specifico enorme: la Fiorentina cerca la svolta, l’Udinese punta a consolidare la propria rincorsa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

Segnali di continuità per la Fiorentina, che dovrebbe riproporre il 3-5-2: in porta spazio a De Gea, dietro assetto solido con Pongracic, Marí e Ranieri. Sulle corsie favoriti Dodo e Parisi, mentre in mezzo Mandragora e Fagioli sarebbero le cerniere, con Sohm a dare gamba. Davanti, si va verso la coppia Gudmundsson–Kean, alternativa Piccoli. I viola devono fare i conti con alcune assenze sulle fasce e in mediana. L’Udinese dovrebbe rispondere con un 3-5-2 speculare: retroguardia guidata da Kabasele con Bertola e Solet, a destra Zanoli per dare spinta, a sinistra Kamara. In regia Karlström, mezzali Piotrowski ed Ekkelenkamp, mentre davanti Zaniolo potrebbe agire accanto a Davis. Tra i friulani qualche dubbio sulle corsie e in mezzo: non è esclusa l’opzione Ehizibue o un impiego a gara in corso di Bravo o Buksa.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.

V:Sport

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

V:Sport

Gli indisponibili di Fiorentina-Udinese

La Fiorentina perde pezzi pesanti sulle fasce e in mediana: stop prolungato per Lamptey, mentre Gosens resta ai box e restano da valutare le condizioni di Sabiri e Fazzini. L’Udinese monitora Zemura e rinuncia a Atta, riducendo le rotazioni sugli esterni e tra le mezzali. Scelte che potrebbero pesare in termini di gamba e ampiezza.

Fiorentina – Gosens (infortunio alla coscia), Sabiri (infortunio muscolare, in dubbio), Lamptey (lesione al crociato anteriore), Fazzini (infortunio alla caviglia, in dubbio).

– (infortunio alla coscia), (infortunio muscolare, in dubbio), (lesione al crociato anteriore), (infortunio alla caviglia, in dubbio). Udinese – Zemura (infortunio alla coscia, in dubbio), Atta (infortunio al bicipite femorale, out).

Le ultime partite giocate

Momento delicato per la Fiorentina, reduce da pareggi e scivoloni che ne frenano la risalita. L’Udinese alterna colpi esterni e cadute, con un profilo più efficace quando può ripartire. La lettura degli ultimi risultati racconta di inerzie opposte nel breve termine.

Fiorentina x x ko ko ko Udinese ko ko ok ko ok

Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 2 punti, l’Udinese 6. Dettaglio risultati:

Fiorentina

Genoa-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Juventus 1-1; Atalanta-Fiorentina 2-0; Sassuolo-Fiorentina 3-1; Fiorentina-Verona 1-2.

Udinese

Roma-Udinese 2-0; Udinese-Bologna 0-3; Parma-Udinese 0-2; Udinese-Genoa 1-2; Udinese-Napoli 1-0.

L’arbitro di Fiorentina-Udinese

Dirige Maurizio Mariani, assistenti Alassio e Tegoni, IV ufficiale Arena, VAR Giua, AVAR Di Paolo. In questa Serie A ha arbitrato 4 gare: 4 rigori assegnati, 15 ammonizioni, nessuna espulsione; media 3.7 cartellini a partita e rapporto falli/cartellino pari a 7.1. Trend che suggerisce attenzione in area e gestione severa ma equilibrata del gioco a centrocampo.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Fiorentina e Udinese mette di fronte due squadre con traiettorie recenti divergenti: i viola faticano soprattutto nelle riprese, mentre i friulani hanno trovato efficacia quando difendono bassi e colpiscono in transizione. Negli ultimi incroci diretti la Viola ha spesso trovato la via del gol, ma al Franchi i bianconeri hanno saputo far male, come nel successo di dicembre 2024. La continuità casalinga è il vero tema per la Fiorentina, ancora a caccia del primo acuto interno: una serie negativa che pesa psicologicamente e tecnicamente. Occhio a Kean, che storicamente vede bene la porta contro l’Udinese, e alla qualità tra le linee di Zaniolo ed Ekkelenkamp, capaci di accendere la fase offensiva friulana. Nei numeri spiccano pressing e recuperi alti dei bianconeri, mentre la tenuta difensiva dei viola, soprattutto dopo l’intervallo, sarà cartina di tornasole della partita. In porta, statistiche altalenanti: De Gea ha alternato buone parate ad alcuni errori pesanti, mentre Okoye ha garantito più pulizia nelle uscite e nei riflessi da distanza ravvicinata.

Negli ultimi cinque confronti di A, la Fiorentina ha vinto tre volte contro l’ Udinese (1 pareggio, 1 sconfitta), con 10 gol all’attivo: media di due reti a partita nel parziale.

ha vinto tre volte contro l’ (1 pareggio, 1 sconfitta), con 10 gol all’attivo: media di due reti a partita nel parziale. L’ Udinese ha espugnato Firenze due volte nelle ultime quattro trasferte in Serie A (1N, 1P) e insegue un bis consecutivo al Franchi che manca dai tardi anni ’80.

ha espugnato Firenze due volte nelle ultime quattro trasferte in Serie A (1N, 1P) e insegue un bis consecutivo al che manca dai tardi anni ’80. La Fiorentina non ha ancora festeggiato una vittoria casalinga in campionato (7 partite: 2N, 5P): potrebbe toccare quota otto gare interne senza successi come non accadeva dal 2019.

non ha ancora festeggiato una vittoria casalinga in campionato (7 partite: 2N, 5P): potrebbe toccare quota otto gare interne senza successi come non accadeva dal 2019. Nelle ultime sei giornate, l’ Udinese ha alternato tre vittorie e tre sconfitte: quando vince non subisce gol, quando perde fatica a costruire occasioni pulite.

ha alternato tre vittorie e tre sconfitte: quando vince non subisce gol, quando perde fatica a costruire occasioni pulite. Con soli 6 punti in 15 turni, la rincorsa salvezza della Fiorentina sarebbe da impresa: pochi precedenti recenti vedono squadre salve con questo bottino a questo punto del torneo.

sarebbe da impresa: pochi precedenti recenti vedono squadre salve con questo bottino a questo punto del torneo. La Fiorentina è tra le peggiori difese del campionato (26 gol subiti) e soffre soprattutto nei secondi tempi: criticità nota degli ultimi mesi.

è tra le peggiori difese del campionato (26 gol subiti) e soffre soprattutto nei secondi tempi: criticità nota degli ultimi mesi. Pressing e recuperi alti: l’ Udinese è tra le migliori per riconquista offensiva e tiri generati subito dopo la pressione.

è tra le migliori per riconquista offensiva e tiri generati subito dopo la pressione. Kean è tra i giocatori con più tiri del torneo ma con bassa percentuale realizzativa: possibile ago della bilancia se dovesse sbloccarsi.

è tra i giocatori con più tiri del torneo ma con bassa percentuale realizzativa: possibile ago della bilancia se dovesse sbloccarsi. Tra i portieri più sollecitati, De Gea viaggia su percentuali di parate sotto media e qualche errore pesante; attenzione alla gestione del gioco coi piedi.

viaggia su percentuali di parate sotto media e qualche errore pesante; attenzione alla gestione del gioco coi piedi. Ekkelenkamp ha già inciso contro la Fiorentina al Franchi: può essere un fattore in inserimento e sulle seconde palle.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Udinese

Possesso palla a favore della Fiorentina (51.1%) contro il 47.0% dell’Udinese, ma la pericolosità premia i friulani: 16 gol segnati contro 12 e migliore precisione al tiro (44.44% vs 32.54%). Dietro, i viola incassano di più (26 vs 22) e hanno tenuto la porta inviolata meno volte (2 vs 4). PPDA simile (11.4 Fiorentina, 11.0 Udinese): ritmo e pressione comparabili, con bianconeri più incisivi nelle transizioni.

Giocatori chiave: per la Fiorentina il miglior marcatore è Mandragora (4), poi Kean e Gudmundsson (2). Assist: Gudmundsson e Kean a quota 1. Più ammoniti: Pongracic (5). Rossi: Viti (1). Clean sheet portieri: De Gea 2. Nell’Udinese guidano i gol Zaniolo e Davis (4), assist-man Atta (2). Ammoniti: Zaniolo e Karlström (3). Clean sheet: Okoye 3, Sava 1.

Fiorentina Udinese Partite giocate 15 15 Vittorie 0 6 Pareggi 6 3 Sconfitte 9 6 Gol fatti 12 16 Gol subiti 26 22 Possesso palla (%) 51.1 47.0 Tiri in porta 41 60 Precisione tiri (%) 32.54 44.44 Clean sheet 2 4 Cartellini gialli 34 28 PPDA 11.4 11.0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Fiorentina-Udinese? Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Fiorentina-Udinese? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Udinese? Maurizio Mariani, con assistenti Alassio e Tegoni, IV ufficiale Arena, VAR Giua e AVAR Di Paolo.