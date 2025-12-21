Fiorentina-Udinese, rosso record di Okoye: Kean si accascia dopo lo scontro, paura per Moise. Marelli fa chiarezza

La delicatissima partita nel deserto del Franchi si infiamma subito per il rosso mostrato dall'arbitro Mariani al portiere bianconero: come sta l'attaccante viola

La partita del Franchi tra Fiorentina-Udinese si è aperta subito con una decisione arbitrale che ha fatto parecchio discutere. A lasciare il terreno di gioco dopo soli 7′ causa espulsione è stato Okoye, cacciato dal direttore di gara Maurizio Mariani dopo aver abbattuto Kean con un’uscita disperata poco oltre l’area di rigore. Proteste vibranti dei bianconeri: a fare chiarezza sull’episodio è come di consueto l’esperto di Dazn, Luca Marelli.

Fiorentina-Udinese, subito espulso Okoye

Gara delicatissima nel deserto del Franchi, soprattutto per la Fiorentina e per Vanoli, che si gioca la panchina. Il match si infiamma subito per un’uscita sconsiderata di Okoye che abbatte Kean appena fuori dall’area di rigore friulani. Mariani non ha dubbi ed estrae subito il cartellino rosso.

Il 26enne portiere nato a Dusseldorf ma di nazionalità nigeriana protesta con veemenza, mentre l’attaccante viola resta a terra dolorante. Scatta anche il check del Var per un possibile contatto precedente tra Ndour e Piotrowski, ma non c’è nulla: tutto confermato, Okoye fuori. Si tratta dell’espulsione più veloce di questa edizione della Serie A.

Paura per Kean, come sta il bomber di Vanoli

Dopo essere stato letteralmente travolto da Okoye, il centravanti della Fiorentina e della Nazionale a caccia del pass Mondiale è stato immediatamente soccorso dallo staff medico del club gigliato. Lo scontro con l’estremo difensore dell’Udinese è stato violento e si sono vissuti attimi di tensione in campo per le condizioni dell’ex Juventus, in particolare per quelle del suo ginocchio.

In via precauzionale Vanoli ha subito mandato a scaldare Piccoli, anche se poi Kean si è rialzato a fatica e ha ripreso il gioco, evitando così il primo cambio al suo tecnico. Runjaic, dal canto suo, ha richiamato in panchina Kabasele per far entrare il secondo portiere Sava.

Espulsione giusta? La sentenza di Marelli

Chiamato come sempre in causa in diretta su Dazn, l’esperto ed ex arbitro Luca Marelli si è trovato perfettamente allineato alla decisione del 43enne fischietto romano, che ha espulso Okoye concedendo calcio di punizione dal limite per i padroni di casa.

“Il rosso è corretto per Dogso (‘Deny an Obvious Goal-Scoring Opportunity’, negare un’evidente opportunità di segnare una rete). Il pallone era indirizzato verso la porta e i difendenti non avrebbero potuto recuperare”. Dunque, proteste inutili, quelle del portiere friulano.