Fiorentina, ufficiale, arriva Gerson

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – Dopo Bruno Peres e Alisson un altro brasiliano lascia la Roma. Si tratta di Gerson che passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. Il club giallorosso con una nota ha infatti comunicato di avere sottoscritto col club viola il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista. Gerson, arrivato alla Roma nel 2016, ha disputato 42 partite in giallorosso, realizzando due reti proprio in casa della Fiorentina.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

ANSA | 20-07-2018 15:20