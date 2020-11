Fiorentina, ultimatum a Iachini: pronto il sostituto

Il ‘day after’ in casa Fiorentina, dopo il deludente 0-0 di Parma, è caratterizzato dalle voci di un vero e proprio ultimatum della società all’attuale tecnico Beppe Iachini. Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, il tecnico marchigiano è sempre più in bilico dopo due sole vittorie in sette partite (contro due squadre attualmente in zona retrocessione, Torino e Udinese) e la società non è più disposta ad attendere.

Pronto a subentrare, secondo il quotidiano toscano, Cesare Prandelli, che conosce bene l’ambiente viola (avendo allenato la Fiorentina dal 2005 al 2010) ed è desideroso di un rilancio dopo una stagione senza panchina.

Sarà decisiva, molto probabilmente, la prossima partita contro il Benevento, in programma dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

