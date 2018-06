Fiorentina, un difensore nel mirino

Complicatosi l'affare Rolando, la Fiorentina ha individuato in Ilya Kutepov il rinforzo per la difesa della prossima stagione.

Il russo, classe 1993, è partito titolare in tutte e tre le gare disputate dalla sua nazionale ai Mondiali ed è titolare inamovibile dello Spartak Mosca.

In questa stagione Kutepov ha disputato ventisette gare, siglando due reti, e il valore del suo cartellino si aggira intorno ai quattro milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2021.

SPORTAL.IT | 28-06-2018 11:30