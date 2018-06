La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, visto il grosso buco lasciato dalla partenza di Milan Badelj.

La dirigenza viola avrebbe messo gli occhi sul centrocampista ex Milan Mario Pasalic, in uscita dal Chelsea dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito allo Spartak Mosca.

Il club gigliato è pronto a presentare un'offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 26-06-2018 11:30