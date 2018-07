Fiorentina, un serbo per il centrocampo

In attesa di conoscere la sentenza del TAS e capire quindi se parteciperà o meno all'Europa League, la Fiorentina lavora sul mercato.

Dopo essersi complicato l'affare Pasalic, Corvino avrebbe individuato in Nemanja Radoja il rinforzo ideale per il centrocampo. Il serbo nell'ultima stagione ha giocato al Celta Vigo, scendendo in campo 29 volte e mettendo la firma su un assist. Al ritiro della squadra spagnola, però, il classe 1993 non si è presentato, palesando la ferma volontà di cambiare aria.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai sei milioni di euro ma il malcontento evidenziato e la scadenza di contratto fissata a giugno 2019 potrebbero far calare le richieste della società spagnola.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 09-07-2018 13:15