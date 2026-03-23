Fiorentina, Vanoli perde la testa alla domanda sui cambi: che lite con un giornalista

Il tecnico viola si sfoga e affronta a muso duro a tu per tu un giornalista che gli chiede delle sostituzioni finali di Fiorentina-Inter

16 tiri totali, almeno cinque occasioni gol nitide ed una difesa che ha lottato fino al 94′ per non prendere gol dall’Inter capolista. La Fiorentina al Franchi fa il colpaccio fermando Chivu sull’1-1, con Vanoli che ha anche ‘rischiato’ a tratti di vincere la gara. Un finale di fuoco, l’arrembaggio dei nerazzurri con la risposta di De Gea all’ultimo secondo su un tiro in girata di Pio Esposito fa esplodere la festa viola allo stadio per un pareggio d’oro conquistato in una stagione finora deludente.

In conferenza stampa, però, il mister Vanoli è stato attaccato per le sostituzioni di Fabbian e Comuzzo al posto di Fagioli e Comuzzo al posto di Gudmundsson. Da lì in poi la lite furiosa con tanto di imprecazione blasfema finale del tecnico viola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La domanda che fa infuriare Vanoli

Al 91′ di Fiorentina-Inter il tecnico Vanoli ha sostituito Fagioli e Gudmundsson per tentare un assetto maggiormente difensivo in un finale di gara tesissimo. In conferenza stampa è sorta una lite furibonda tra un giornalista e il tecnico viola. Chiede il giornalista: “C’è ovviamente soddisfazione per un pareggio per nulla scontato contro la squadra più forte d’Italia. Ma volevo sapere se lei ha qualche parente all’ospedale Careggi di cardiologia perché lei negli ultimi minuti fa sempre soffrire la tifoseria. Volevo sapere se quando lei fa un cambio tipo Fabbian al posto di un Fagioli che è stato il migliore negli ultimi cinque minuti.”

A quel punto Vanoli interrompe il giornalista e dice: “Questa volta non ti rispondo. Basta. Non è possibile, fammi godere di una partita così. Fai godere questi ragazzi, digli bravi! Neanche una soddisfazione di andar via sereno.

Vanoli spiega le sostituzioni finali

Ci tiene poi a precisare il tecnico viola che esplode in conferenza stampa: “Sai il quinto marcatore su Acerbi chi era? Parisi! Non ne avevo… Che dovevo fare? Mancano 5 minuti, per me un punto è oro. E arrivaci a questo!”

A quel punto incalza il giornalista: “Posso sapere almeno se hai pensato di mettere Piccoli e Kean insieme e lasciare fuori Gudmundsson?”

Vanoli chiude la questione infuriato e con toni accesissimi: “Se mi chiedi di calcio io sto a parlare qui due ore ma non parlo di sostituzioni. Volevo provare a vincere la partita mettendo due punte. Quando mi ritrovo con Parisi quinto marcatore a marcare Acerbi… A quel punto se prendo gol sono uno stupido. Basta parlare di cambi. Ma scusami l’Inter in classifica a che posto sta?”. Non manca poi un‘espressione blasfema di Vanoli quando si stava ormai alzando per andar via.

I tifosi viola difendono Vanoli

Sui social si scatena un putiferio nel post Fiorentina-Inter. C’è chi scrive: “Fin troppo pacato Vanoli, lo stava prendendo per il c..o il giornalista.” E ancora: “Ma che domanda ha fatto a Vanoli?”

C’è poi chi attacca: “I giornalisti sono incompetenti ma vogliono chiacchierare dimostrando quanto siano appunto incompetenti.” E ancora: “Vanoli ha ragione nn gli rompete i c….i stasera ha fatto un pareggio con la prima in classifica”

Non si placano gli animi sul web. C’è chi difende il tecnico viola: “Giornalista” nei confronti dell’ allenatore di una squadra che AL MOMENTO lotta per non retrocedere che poco prima ha pareggiato contro la prima.”

C’è poi chi fa ironia: “Questo è poco sopra nella classifica di intelligenza a quello di Sportitalia. Ha ragione da vendere il signor Vanoli, siamo noi tifosi interisti ad aver sofferto contro un Fiorentina che ha fatto una grande partita, e da interista faccio I complimenti a Vanoli. E gli auguro di salvarsi, perché lo merita.”

E infine: “Il più scarso allenatore esistente sulla terra sa di calcio 100 volte quello che pensano di sapere i giornalisti. Che ne sanno tanto quanto qualsiasi tifoso. Sono veramente spazzatura.”

Clicca qui per le ultime news sulla Fiorentina