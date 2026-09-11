Fiorentina: Vanoli avvia la restaurazione, oltre 100 milioni in panchina a Venezia. E il Real può riprendersi Mastantuono

Il nuovo tecnico riparte dai reduci della squadra con cui ha conquistato la salvezza nella scorsa stagione: bocciato per ora il mercato di Paratici

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Dalla rivoluzione sul mercato targata Fabio Paratici alla restaurazione tecnica di Paolo Vanoli: per il suo secondo debutto alla guida della Fiorentina, stasera a Venezia, l’allenatore viola ha deciso di puntare sui reduci della scorsa stagione e di spedire in panchina calciatori acquistati per oltre 100 milioni. Bocciata, per ora, la campagna acquisti del d.s..

Fiorentina, via alla restaurazione di Vanoli

Per rimettere la Fiorentina sui binari giusti, Paolo Vanoli guarda al passato: per la delicata partita di stasera contro il Venezia al Penzo, l’allenatore subentrato a Fabio Grosso ha deciso di operare una vera e propria restaurazione tecnica, puntando sui reduci della squadra viola della scorsa stagione, quella che egli guidò dalla zona retrocessione al 15° posto finale.

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Tutti i titolari di quella Fiorentina ancora a disposizione di Vanoli saranno in campo: De Gea tra i pali, Dodò, Pongracic e Ranieri in difesa, Ndour e Fagioli a centrocampo.

Fiorentina: a Venezia oltre 100 milioni in panchina

Gli altri membri della Viola di un anno fa, a parte l’infortunato Parisi, sono stati tutti venduti durante il mercato estivo dal d.s. Fabio Paratici, che ha speso oltre 150 milioni di euro per costruire un’altra Fiorentina. Ecco, praticamente i 3/4 della somma investita dal direttore sportivo durante il mercato estivo stasera saranno sistemati in panchina: Pellegrino, Gonçalves, Oulai, Viery, Jimenez, Dragusin e Joao Mario, per il quali Paratici ha investito ben 112 milioni di euro nell’ultima campagna acquisti, sono stati per ora esclusi dalla formazione titolare da Vanoli. Che, inutile girarci intorno, al momento pare aver dunque bocciato il mercato portato a termine dal suo d.s..

Il Real monitora Mastantuono

Dei “nuovi”, contro il Venezia scenderanno in campo soltanto Valdepenas in difesa, Atta a centrocampo e il terzetto offensivo composto da Njie, Beto e Mastantuono. Attenzione al rapporto tra Vanoli e il talento argentino arrivato dal Real Madrid: in Spagna gira voce che, qualora il trequartista non dovesse trovare spazio nei prossimi mesi col nuovo allenatore, i Blancos sarebbero intenzionati a terminare in anticipo il prestito e a riprendersi il giocatore a gennaio. Vanoli ha dunque poco tempo per capire come valorizzare al meglio Mastantuono e trasformarlo sul serio in un valore aggiunto per la sua Fiorentina.