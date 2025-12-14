Fiorentina-Verona, moviola: papera De Gea, autogollonzo e i dubbi sulla rete decisiva

La prova dell’arbitro comasco Andrea Colombo al Franchi nella gara della quindicesima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Fiorentina-Verona, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ma come se l’è cavata al Franchi?

I precedenti di Colombo con Fiorentina e Verona

Nei 4 precedenti i viola non avevano mai vinto (2 pari e 2 ko), tre incroci con l’Hellas (1 vittoria, 1 pareggio e una sconfitta).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Perrotti con Piccinini IV uomo, Gariglio al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Niase, Frese, Gudmundsson, Al-Musrati, Belghali, Unai Nunez

Fiorentina-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 24′ ammonito Niase per un intervento ruvido su Fagioli. Al 32′ giallo a Frese che interrompe bruscamente il contropiede di Gudmundsson. Diffidato, il danese salterà la prossima partita. Al 36′ giallo a Gudmundsson per fallo su Orban. Al 40′ ancora un’ammonizione: è per Al-Musrati per fallo su Gudmundsson.

Al 42′ regolare il gol di Orban che parte in contropiede in posizione regolare e gela il Franchi con De Gea (clamorosamente fuori dai pali) che si fa beffare sul suo palo. Al 69′ regolare il gol viola con il rocambolesco autogol di Nunez su cui carambola la palla respinta dal portiere sul tiro di Kean. Il bomber della Fiorentina non era partito in posizione di fuorigioco. Ammonito Zanetti per proteste. All’85’ ammonito Belghali, espulso il tecnico Zanetti per doppia ammonizione. Proteste al 93′ per il gol di Orban ma è tutto regolare. Al 95′ giallo per Unai Nunez che trattiene Kean. Dopo 6′ di recupero finisce col successo del Verona tra i fischi del Franchi.