Fiorentina-Verona, moviola: papera De Gea, autogollonzo e i dubbi sulla rete decisiva

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Fiorentina-Verona, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ma come se l’è cavata al Franchi?
Nei 4 precedenti i viola non avevano mai vinto (2 pari e 2 ko), tre incroci con l’Hellas (1 vittoria, 1 pareggio e una sconfitta).
Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Perrotti con Piccinini IV uomo, Gariglio al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Niase, Frese, Gudmundsson, Al-Musrati, Belghali, Unai Nunez
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 24′ ammonito Niase per un intervento ruvido su Fagioli. Al 32′ giallo a Frese che interrompe bruscamente il contropiede di Gudmundsson. Diffidato, il danese salterà la prossima partita. Al 36′ giallo a Gudmundsson per fallo su Orban. Al 40′ ancora un’ammonizione: è per Al-Musrati per fallo su Gudmundsson.
Al 42′ regolare il gol di Orban che parte in contropiede in posizione regolare e gela il Franchi con De Gea (clamorosamente fuori dai pali) che si fa beffare sul suo palo. Al 69′ regolare il gol viola con il rocambolesco autogol di Nunez su cui carambola la palla respinta dal portiere sul tiro di Kean. Il bomber della Fiorentina non era partito in posizione di fuorigioco. Ammonito Zanetti per proteste. All’85’ ammonito Belghali, espulso il tecnico Zanetti per doppia ammonizione. Proteste al 93′ per il gol di Orban ma è tutto regolare. Al 95′ giallo per Unai Nunez che trattiene Kean. Dopo 6′ di recupero finisce col successo del Verona tra i fischi del Franchi.