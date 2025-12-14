Fiorentina-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Verona di Serie A 2025-26, 15a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Fiorentina e Verona si affrontano al Franchi di Firenze domenica 14 dicembre 2025 alle 15:00 per la 15a giornata di Serie A: è uno scontro salvezza pesantissimo. La Fiorentina è 20ª con 6 punti in 14 gare (0 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte; 11 gol fatti, 24 subiti), il Verona è 19° con 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi, 7 sconfitte; 11 gol segnati, 21 incassati). Al Franchi i viola cercano ossigeno, gli scaligeri puntano a dare continuità dopo segnali di ripresa.

Probabili formazioni di Fiorentina-Verona

Nel segno della prudenza: la Fiorentina di Vanoli dovrebbe confermare il 3-5-2, con de Gea tra i pali e la retroguardia fisica Pongracic–Marí–Ranieri. Sulle corsie, si va verso Dodo e Parisi, mentre in mezzo Mandragora regista con Nicolussi Caviglia e Sohm mezzali. Davanti, ballottaggio aperto ma la coppia Kean–Gudmundsson appare l’opzione più probabile. Il Verona dovrebbe rispondere con un 3-5-2 speculare: in difesa Nuñez, Nelsson, Bella-Kotchap; quinti Belghali e Frese, in regia possibile conferma per Al Musrati con Niasse e Bernede interni. In attacco, si va verso Giovane accanto a Mosquera. Le assenze di qualità (tra cui Gosens e Serdar) potrebbero pesare nelle rotazioni, ma non sono escluse sorprese last minute.

Fiorentina (3-5-2): de Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson.

Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.

Gli indisponibili

Capitolo assenze pesante per entrambe. La Fiorentina potrebbe rinunciare a cambi importanti sugli esterni e tra le mezzali, mentre nel Verona i forfait a centrocampo limitano le soluzioni di palleggio. Qualche elemento è in dubbio e sarà valutato fino all’ultimo: gestioni prudenti, con ballottaggi aperti soprattutto in mezzo e sulle fasce.

Fiorentina – Infortunati: Gosens (infortunio alla coscia), Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (lesione del legamento crociato), Fagioli (infortunio al piede), Fazzini (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Trend complicato per la Fiorentina, che fatica a invertire la rotta. Il Verona alterna prestazioni di carattere a blackout, ma arriva dal successo che può rianimare la classifica. Equilibrio fragile: episodi e palle inattive potrebbero indirizzare il match.

Fiorentina ko x x ko ko Verona ko x ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 2 punti; il Verona 4. Dettaglio risultati:

Fiorentina

Lecce-Fiorentina 1-0; Genoa-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Juventus 1-1; Atalanta-Fiorentina 2-0; Sassuolo-Fiorentina 3-1.

Verona

Verona-Inter 1-2; Lecce-Verona 0-0; Verona-Parma 1-2; Genoa-Verona 2-1; Verona-Atalanta 3-1.

L’arbitro di Fiorentina-Verona

Dirige Andrea Colombo, assistenti Baccini e Perrotti, IV Piccinini, VAR Gariglio, AVAR La Penna. In questa Serie A 2025/26 Colombo ha arbitrato 4 gare: 1 rigore concesso, 15 ammonizioni, nessuna espulsione, media di 3.7 gialli a partita.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Fiorentina e Verona al Franchi promette equilibrio e nervi saldi. Gli incroci recenti raccontano di alternanza: un colpo viola in casa e una risposta gialloblù al Bentegodi. I viola al momento non trovano continuità e arrivano da due sconfitte, mentre l’Hellas ha appena ritrovato i tre punti ma storicamente fatica a mettere in fila due successi. Percentuali realizzative basse per entrambe, attenzione alle partenze: tante reti incassate nella prima mezz’ora. Occhio ai singoli: Kean ha spesso colpito gli scaligeri, Giovane è la scintilla che accende l’attacco veronese.

Nelle ultime quattro sfide di A tra le due, vittorie alternate tra Franchi e Bentegodi: equilibrio che alimenta l’incertezza.

e Bentegodi: equilibrio che alimenta l’incertezza. La Fiorentina ha vinto le ultime tre in casa contro il Verona : fattore campo che potrebbe pesare.

ha vinto le ultime tre in casa contro il : fattore campo che potrebbe pesare. Con 6 punti in 14 gare, la Fiorentina cerca l’impresa-salvezza: in passato l’Hellas (2022/23) riuscì a risalire da un avvio simile.

cerca l’impresa-salvezza: in passato l’Hellas (2022/23) riuscì a risalire da un avvio simile. Il Verona non vince due gare di fila in A da marzo 2024: tabù da sfatare per dare slancio alla classifica.

non vince due gare di fila in A da marzo 2024: tabù da sfatare per dare slancio alla classifica. Viola reduci da due ko: non arrivano a tre consecutivi da febbraio 2025, quando il terzo fu proprio contro l’Hellas.

Percentuali realizzative tra le più basse del torneo: Verona 6.5%, Fiorentina 6.8% circa; concretezza tema chiave.

6.5%, 6.8% circa; concretezza tema chiave. Fragilità nelle partenze: in questa A, viola con 8 gol subiti nei primi 30’, Verona a quota 7.

a quota 7. Kean è una bestia nera per l’Hellas: cinque gol in sei incroci in A, incluso un tris al Franchi nel 2024.

è una bestia nera per l’Hellas: cinque gol in sei incroci in A, incluso un tris al nel 2024. Giovane è già a quota 3+3 tra gol e assist: impatto da protagonista e continuità nel vivo dell’azione.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Verona

Numeri alla mano, la Fiorentina tiene più palla (50.2% contro 39.3%) ma fatica a finalizzare (113 tiri totali, precisione 32.7%). Il Verona è più verticale e tira di più (127 conclusioni) con uno specchio centrato più spesso (68 tiri in porta) ma resta poco produttivo. Difese in sofferenza: 24 reti subite dai viola, 21 dagli scaligeri. Portieri in vetrina: de Gea 2 clean sheet, Montipò 3.

Focus giocatori: per la Fiorentina capocannoniere Mandragora (4), quindi Gudmundsson e Kean (2). Assistman: diversi a quota 1 (Nicolussi Caviglia, Gudmundsson, Kean, Sohm). Più ammonito: Pongracic (5). Un rosso per Viti. Nel Verona guida i gol Giovane (3), poi Serdar e Belghali (2); re degli assist Giovane (4). Più ammonito: Gagliardini (5). Espulsi: nessuno finora. Clean sheet: Montipò 3.

Fiorentina Verona Partite giocate 14 14 Vittorie 0 1 Pareggi 6 6 Sconfitte 8 7 Gol segnati 11 11 Gol subiti 24 21 Possesso palla (%) 50.2 39.3 Tiri totali 113 127 Tiri in porta 37 68 Precisione tiri (%) 32.7 53.5 Clean sheet 2 3 Ammonizioni 33 37

FAQ Quando si gioca Fiorentina-Verona e a che ora? Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00 (Serie A 2025-26, 15a giornata). Dove si gioca Fiorentina-Verona? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Verona? Andrea Colombo; assistenti Baccini e Perrotti; IV Piccinini; VAR Gariglio; AVAR La Penna.