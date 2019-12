Fiorentina verso la chiusura per Cutrone

Patrick Cutrone vicino al ritorno in Italia. Secondo la Nazione l'ex attaccante del Milan, attualmente al Wolverhampton, ha già trovato l'accordo con la Fiorentina, mentre l'intesa tra i viola e il club inglese è in via di definizione.

Il club gigliato punta a prelevare il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro: l'obiettivo è averlo a disposizione già per l'Epifania. L'altra pista porta a Ferrara: Pradé non molla l'opzione Petagna, e potrebbe offrire in cambio alla Spal Pedro.

SPORTAL.IT | 30-12-2019 09:31