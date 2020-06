Fiorentina: via Chiesa per Belotti e Nainggolan

Federico Chiesa è la chiave del mercato della Fiorentina. La dirigenza viola chiede non meno di 70 milioni di euro per il figlio d'arte, e incassata la somma contatterà il Torino per superare le ultime resistenze di Urbano Cairo ed arrivare ad Andrea Belotti.

Ma anche in caso non arrivasse il Gallo, la lista acquisti dei gigliati è suggestiva: tra i nomi che potrebbero sbarcare a Firenze ci sono quelli di Radja Nainggolan, Leonardo Spinazzola, Daniele Rugani, Krzysztof Piatek e Mohamed Fares.

SPORTAL.IT | 09-06-2020 09:46