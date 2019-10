Fiorentina, via libera per lo stadio nuovo: Commisso esulta

La Fiorentina si prepara ad avere il suo nuovo stadio, che secondo quanto annunciato dall'amministrazione cittadina dovrebbe sorgere nell'arco dei prossimi 48 mesi.

Il sindaco Dario Nardella, in una conferenza stampa tenuta lunedì, ha comunicato che l'area della Mercafir, dove sorgerà il nuovo impianto, sarà sgomberata nell'arco di massimo 24 mesi, con l'obiettivo di "far collimare i tempi di progettazione e quelli per la liberazione dell'area". Lo stadio Franchi resterà al suo posto.

Così, come si legge sul sito della Fiorentina, le novità sono state commentate dal patron viola Rocco Commisso: "Apprendiamo con grande favore le notizie che arrivano da Firenze. Il Comune e il Sindaco Nardella hanno fatto un importante passo in avanti per permettere a chi vuole investire come noi della Fiorentina sul territorio, di avere certezze e iter chiari e più snelli. Iniziano a vedersi concrete possibilità per realizzare un'opera importante come potrà essere il nuovo stadio della Fiorentina. Continueremo il nostro dialogo e incontri con il Comune e i rispettivi team di lavoro così che si possa procedere in maniera spedita".

SPORTAL.IT | 14-10-2019 20:27