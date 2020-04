Fiorentina, Vlahovic gela le pretendenti

L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic in un'intervista a Sky ha parlato del suo futuro: "La Fiorentina è un club imporante dove i giocatori crescono tanto. Qui è sempre bello giocare, la città e i tifosi sono meravigliosi. Voglio stare qui il più possibile. E perché no, magari diventare una bandiera di questa squadra".

La punta classe 2000 ha battuto il Coronavirus: "Avevo febbre alta, sono andato subito in ospedale e il tampone è risultato positivo. Ho rispettato le regole e le indicazione dei medici, per fortuna tutto è passato. Già il primo giorno la febbre era scesa e ho iniziato a rilassarmi".

Vlahovic ha già segnato 6 volte: "Ho cominciato a segnare parecchio. La partita che mi ha emozionato di più è stata quella contro l'Inter: il gol del pareggio al Franchi, in pieno recupero, non me lo dimenticherò mai".

SPORTAL.IT | 24-04-2020 10:58