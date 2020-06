Fiorentina: Vlahovic rinnova, preoccupa Milenkovic

La Fiorentina si muove per mettere in cassaforte i suoi gioielli: se per Dusan Vlahovic sembra ormai tutto fatto (l'attaccante viola sta per firmare un accordo fino al 2025 con stipendio triplicato), lo stesso non si può dire per Nikola Milenkovic.

Il difensore serbo, tra i pezzi più pregiati della rosa dei viola e seguito da diversi club in Italia e all'estero, non ha ancora trovato l'accordo con il club per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2022. La trattativa è in salita e c'è distanza per ora tra i dirigenti gigliati e gli agenti del giocatore.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 09:16