Quando salvezza fa rima con fioretto – Tutte le promesse (poi mantenute) di allenatori e calciatori

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Le promesse più bizzarre di allenatori, calciatori e anche di semplici tifosi: cosa non si fa per la propria squadra

Il 2-2 dell’U-Power Stadium all’ultima giornata del campionato di Serie B contro il Monza ha garantito all’Empoli di Fabio Caserta la salvezza. Un risultato per cui il mister ex Perugia era disposto a fare “follie”, come testimoniato dal fioretto tenuto nascosto a tutti e rivelato al fischio finale del match contro i biancorossi: affrontare in solitaria il Cammino di Santiago.

Un tipo di “promessa” a cui è abbonato Davide Nicola, ma che ha visto protagonista anche Stefano Pioli. Ma non solo allenatori: anche calciatori e tifosi spesso si lasciano andare ad affermazioni “rischiose”.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutti i fioretti più strani del calcio.