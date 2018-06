Fiorillo: "Qarabag? Non me la sono sentita"

Il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo in una intervista a Il Centro ha svelato il retroscena della trattativa con il Qarabag: "Mi hanno contattato qualche giorno fa e ad essere sincero pensavo che non si trattasse di un interessamento reale. Mi sembrava una cosa infondata e sono stato preso alla sprovvista. Poi ho saputo che i dirigenti azeri stavano davvero cercando un portiere italiano. Avevano individuato due o tre profili, poi hanno deciso di puntare sul sottoscritto. La prova l'ho avuta quando è arrivata l'offerta ufficiale. Mi hanno invitato anche a visitare il posto e le strutture, ma non me la sono sentita di accettare".

"Erano tanti soldi, ma per me il denaro non è tutto. E poi non esageriamo, a questi livelli non facciamo fatica ad arrivare a fine mese come purtroppo accade a molte persone. Ho 28 anni e per il futuro non escluderei una scelta dettata da motivi economici. Però ora voglio coronare il mio sogno di tornare in serie A con il Pescara e restarci per almeno due stagioni di fila".

SPORTAL.IT | 25-06-2018 13:25