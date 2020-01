Firmino nel finale, prosegue la marcia del Liverpool

Il Liverpool conferma il proprio dominio in Premier League espugnando il difficile campo del Wolverhampton per 2-1. Decisiva una rete di Roberto Firmino al minuto 84, quando sembrava che la resistenza dei padroni di casa potesse imporre ai Reds una mezza battuta d'arresto.

Dopo la rete di Jordan Henderson all'8', il Liverpool sembrava avere la strada spianata, ma al 6' del secondo tempo il solito Raul Jimenez è riuscito a superare Alisson per l'1-1.

A sei minuti dalla fine, però, Henderson ha fornito l'assist per la rete decisiva di Firmino, che consente al Liverpool di riprendere 16 punti di vantaggio sul Manchester City in classifica, in un campionato inglese che sembra destinato a finire nella bacheca dei Reds per la prima volta da quando ha assunto la denominazione di Premier League. L'ultimo campionato vinto, infatti, risale al 1989-90, quando la massima serie si chiamava semplicemente First Division ed era molto lontana dall'odierno campionato inglese.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 23:10