Fisioterapista Marquez: "Difficoltà fino a maggio"

Il fisiosterapista di Marc Marquez, Carlos J. Garcia, in un'intervista a Marca ha dichiarato che il problema alla spalla condizionerà il catalano fino al Gran Premio di Jerez, in programma a maggio: "E' una persona molto intelligente, sa quando deve essere calmo, ha capito l’infortunio, le scadenze, cosa fare. Lui non dove fare cose pazze e io non devo andargli dietro come un padre, non devo stare con la frusta".

"Noi pensiamo che abbia super poteri, ma questa è la realtà. I tempi si possono accorciare facendo riabilitazione e arrivare a tre mesi-tre mesi e mezzo. Se fate i conti fino a Jerez o ad Austin non potrà dire di essere al cento per cento, sicuramente non prima".

SPORTAL.IT | 03-02-2019 10:10