FITA, Angelo Cito: "Bisogna creare una cultura degli eSports"

“L’idea di vedere gli eSports approdare alle Olimpiadi non è affatto un miraggio ma un obiettivo raggiungibile. Per farlo, però, bisogna creare una cultura di questo settore che dia regole certe e adeguate e, soprattutto, che metta al centro il giocatore” – sono le parole di Angelo Cito, presidente della FITA (Federazione Italiana di Taekwondo). Cito è intervenuto durante la Social Media Week di Milano, nell’ambito del convegno di GiocoNews.it, e ha ribadito il suo sostegno nei confronti del settore eSportivo.

Quello che in molti, compreso Cito, denunciano è proprio la mancanza dell’elemento normativo di questa attività sportiva: manca, cioè, una forma di regolamentazione. Elemento che potrebbe favorirne il riconoscimento come disciplina olimpica, specialmente in vista di Parigi 2024. Soprattutto perché ogni Paese in cui sono organizzati i giochi olimpici può introdurre 5 nuove discipline e la capitale francese sta pensando proprio agli eSports.

“A lanciare il sasso è stato proprio il presidente del Cio quando qualche mese fa ha dichiarato di avere interesse nei confronti di questa materia, dettando però delle precise condizioni riguardo alla regolamentazione del fenomeno, perché ogni disciplina olimpica, per diventare tale, deve avere determinati requisiti: per esempio delle regole e tutele dal punto di vista dell’integrità dello sport, della legalità dei controlli antidoping ma anche dell’inclusione delle donne, che è diventato anche questo requisito indispensabile per ogni disciplina” – ha spiegato Cito.

Il presidente della FITA ha deciso di prendersi dunque un grande impegno: quello, cioè, di organizzare questo fenomeno in Italia. “A breve partiremo con le attività di tesseramento dei giocatori, almeno per quanto riguarda i giochi di lotta, con l’organizzazione di eventi e con la formazione. Mettendo sempre al centro il giocatore, che deve essere sempre più atleta a tutti gli effetti. Quindi valutando anche tutti gli aspetti cari allo sport e quindi al Cio: come l’attenzione alla sedentarietà dei player – che va contrastata con misure efficaci e concrete, e così via” – ha chiarito.

Quello di cui Cito parla è un settore, ormai lo ripetiamo spesso, in rapida crescita, “che non si può più ignorare“. Anche Facebook ha investito negli sport elettronici, come ha mostrato il suo interesse pure il colosso tv Ceo di Olympic Channel.“Ora spetta a noi farci trovare pronti e magari anticipare il trend”, ha concluso Cito.

HF4 | 03-07-2018 08:00