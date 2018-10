Flaccadori mette pressione a Venezia

La Dolomiti Energia Trentino (0-3) sabato 27 ottobre alle 18.30 affronta alla BLM Group Arena di Trento la Umana Reyer Venezia (3-0) nella quarta giornata di Serie A PosteMobile.

"Nell’ultima partita di coppa contro Ankara abbiamo fatto vedere che se giochiamo con intensità siamo in grado di esprimere una buona pallacanestro corale, in attacco e in difesa – ha detto Diego Flaccadori -. È una sensazione che abbiamo avuto in alcuni momenti della partita, penso per esempio al canestro con fallo subito di Dustin che ci aveva riportato in vantaggio nel terzo quarto: da quei momenti dobbiamo ripartire, perché sono le situazioni in cui ci siamo resi conto di quanto potenziale abbiamo e quale sia la strada giusta da seguire. Stiamo lavorando giorno dopo giorno in palestra dando tutto, anche perché contro Venezia servirà ben più di qualche fiammata per avere la meglio: i nostri avversari sono costruiti per provare a vincere lo scudetto, hanno mentalità vincente e hanno aggiunto un giocatore come Stone che dà ai veneti ancora più spessore in difesa e in termini di intensità e fisicità. Il nostro obiettivo sarà quello di rimanere compatti nei momenti difficili e giocare ogni pallone al massimo".

SPORTAL.IT | 26-10-2018 18:15