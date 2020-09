Flamengo, mancano 19 giocatori ma gli under 20 fanno l'impresa

Dopo il caso dell’Al-Hilal di Sebastian Giovinco, escluso dalla Champions asiatica (di cui è detentore) perché 15 calciatori erano risultati positivi al Covid-19 e quindi non aveva il numero minimo di effettivi per scendere in campo, è toccato al Flamengo, in Brasile, vivere una situazione simile nel proprio campionato, con esito però ben diverso.

Dopo la trasferta di Copa Libertadores in Ecuador, il club carioca si è ritrovato con 19 elementi della prima squadra contagiati dal virus, quindi messi in isolamento. Ha chiesto alla federcalcio brasiliana di rinviare la partita contro il Palmeiras di campionato, ma la richiesta non è stata accettata.

Per questo, nella sfida contro il ‘Verdao’, il Flamengo ha giocato con moltissimi giocatori della propria sezione under 20. E i giovani rubronegros hanno fatto l’impresa, conquistando un punto quasi insperato: la sfida, infatti, è finita 1-1.

A segno per il Flamengo uno dei pochi senior disponibili, l’ex Fiorentina Pedro.

OMNISPORT | 28-09-2020 18:16