Flavia Pennetta, rotondità inequivocabili: presto di nuovo mamma

La felicità è lì, in quell’abbraccio che racchiude Flavia, Fabio, il loro Federico e il secondo bambino (o bambina?) che presto si aggiungerà al clan Fognini. L’annuncio ufficiale deve ancora essere siglato, da parte dei diretti interessati ma la rotondità della Pennetta non permette di dubitare che presto, prestissimo, si aggiungerà un quarto membro al team dei due tennisti, sempre più uniti e felici.

Dopo il successo personale, confermato da una classifica ATP che premia i successi di una stagione irripetibile per Fognini, ecco che il tennista entrato nella top 10 si ritrova spiaggiato a Ibiza per regalarsi qualche giorno di felicità gratuita con Flavia e il loro bambino insieme agli amici Filippo Volandri e Francesca Fichera con la piccola Sofia, 2 anni.

A mostrare le rotondità dell’ex tennista brindisina di cui sopra, il settimanale Chi che ha immortalato la Pennetta in bikini mentre in acqua aiuta Federico a tentare un primo approccio con il mare delle Baleari.

Che i due fossero intenzionati ad allargare la famiglia è noto dalle dichiarazioni in materia all’epoca, già, delle loro nozze celebrate nella magnifica Ostuni. “Ci sposiamo perché condividiamo il progetto di una famiglia. Tradizionale, numerosa, rumorosa e unita come le nostre”, avevano detto, intervistati poco prima del loro matrimonio nel 2016 da Chi. In effetti, a distanza di appena tre anni, si può affermare che l’intenzione sembra rispettata.

VIRGILIO SPORT | 27-06-2019 10:42