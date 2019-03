Flavio Briatore stronca la Ferrari

Flavio Briatore al Tg Zero di Radio Capital ha analizzato la situazione della Ferrari dopo il primo GranPremio della stagione e il manager 68enne non ha usato mezzi termini: “Il Mondiale della Ferrari sarà molto duro. La Mercedes è troppo forte. Sarà una competizione in casa loro, fra Hamilton e Bottas”.

“Rispetto all’anno scorso – continua Briatore – non è cambiato assolutamente nulla. Le Ferrari non hanno perso nulla dalla Mercedes, ma non hanno neanche guadagnato qualcosa. Il libro delle scuse comincia alla prima gara, per cui sarà molto dura se s comincia così”.

Sul proseguo della stagione: “Per battere la Mercedes bisogna recuperare 8/9 decimi. Io dico che le Mercedes continuerà a dominare. Ormai è diventato un campionato gomme più che un campionato per piloti. La gara è talmente tecnologica che i telecronisti parlano solo di gomme e non di gladiatori che si battono per raggiungere la vittoria”.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 19:30