Flavio Carera non concorda con Carlton Myers

Flavio Carera, 129 presenze nella nazionale italiana di basket, non concorda con Carlton Myers, che parlando alla ‘Gazzetta dello Sport’, soffermandosi sulla qualificazione ai Mondiali conquistata dalla squadra di Meo Sacchetti, aveva detto: "Ritengo che la Nazionale abbia fatto il minimo sindacale per centrare l’obiettivo".

"Assolutamente non condivido il commento di Carlton Myers, i players di Romeo Sacchetti non hanno fatto il minimo sindacale, tutt’altro – ha commentato su Facebook l’ex centro -. Perquanto mi riguarda sono stati StraStraStra Wonderfulls ed hanno centrato un grande risultato ed il fatto che in queste qualificazioni ci siano state numerose assenze di giocatori StraStraStra importanti amplifica questo merito ….. altro che minimo sindacale".

SPORTAL.IT | 23-02-2019 14:00