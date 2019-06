Flipper, il Mondiale lo vince un 17enne

L'IFPA16, ossia il Mondiale di flipper edizione 2019, si è disputato, per la prima volta, in Italia (ad Assago). Una competizione a cui hanno partecipato i migliori 64 giocatori di pinball del mondo. Il successo è andato a Johannes Ostermeier.

Il giovane tedesco, di soli 17 anni, si è imposto, in una combattuta finale, sull'italiano Daniele Acciari (capace di vincere il Mondiale in quattro occasioni): "Si vede che si è allenato molto, però sono comunque molto arrabbiato. Ho fatto delle scelte e non hanno pagato. Felice che l'attenzione su questa disciplina stia aumentando", il commento dell'azzurro.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 19:37