Flop a Parma e Napoli, ora sogna premio Fifa

Nel calcio italiano ha fatto la figura della meteora, raccogliendo appena otto presenze, neppure tutte per intero. Eppure Reynald Pedros un posto nella storia del calcio se lo sta ritagliando, al punto da essere stato invitato al gran galà del 24 settembre a Londra, quando verranno assegnati i “The Best Fifa Football Awards 2018”, ovvero i premi ai protagonisti del mondo del calcio che si sono distinti nella scorsa stagione. Al fianco di Messi, Ronaldo, Modric, Bale e Salah, in lizza per le rispettive categorie, ci sarà proprio anche l’ex attaccante di Parma e Napoli, oltre che della Nazionale francese, in corsa per il premio di miglior tecnico del calcio femminile.

Pedros guida dal maggio 2017 le ragazze del Lione, con cui ha vinto campionato e Champions League. La sua è l’unica presenza maschile tra le nominations, nonché l’unica di un tecnico di squadre di club: il premio sarà infatti conteso anche dal ct dell’Olanda Sarina Wiegman e da quello del Giappone Asako Takakura.

Pedros, in Italia nel 1997, si è messo in luce in particolare con la maglia del Nantes, grazie alla quale arrivò anche in Nazionale, partecipando all’Europeo del 1996. Il Lione è l’autentico dominatore del calcio femminile francese, avendo vinto gli ultimi dodici campionati



SPORTAL.IT | 03-09-2018 19:00