Flop ad Austin, Marquez ha capito tutto

Un anno fa, a Jerez, una maxi-caduta gli spianò la strada verso la vittoria. Ora invece Marc Marquez è reduce da una caduta che ad Austin gli ha impedito di trionfare in un circuito che gli ha spesso sorriso.

Adesso però il campione del mondo in carica è pronto per ripartire dal Gp di Jerez: "Ad Austin è stata una domenica frustante, ma dal giorno dopo mi sono subito concentrato su Jerez – ha detto Marquez in conferenza stampa – Stavo guidando molto bene, mi sentivo in confidenza con la moto, ma abbiamo capito perché sono caduto. Io sto bene e questa è la cosa più importante".

Il pilota della Honda non sembra preoccupato dal ritardo in classifica da Dovizioso: "L'anno scorso sono arrivato qui esattamente con gli stessi punti. Questa pista si adatta al mio stile di guida, dobbiamo capire come sarà la pista con il nuovo asfalto, per cercare di essere competitivi da subito".

SPORTAL.IT | 02-05-2019 20:22