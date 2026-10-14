Flop Allegri, i numeri avvilenti del Napoli di Max e la tensione con lo spogliatoio: la minaccia per Venezia

Il ko con il Villarreal dopo quello contro l’Arsenal apre una ferita profonda. Il tecnico attacca l’atteggiamento e avverte sul pericolo della prossima trasferta

Il Napoli è davanti al primo vero bivio. Dopo il successo casalingo con il Frosinone, sembrava essersi invertita la rotta di inizio stagione ma la sconfitta per 3-1 contro il Villarreal in Champions ha riportato a galla tutte le fragilità della squadra di Massimiliano Allegri. E questa volta, a rendere il quadro ancora più preoccupante, sono state le parole dell’allenatore nel dopo partita. Il tecnico non si è limitato a individuare gli errori commessi in Spagna: ha messo sotto accusa la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà, la tenuta mentale e la disponibilità a giocare davvero da squadra.

La notte di Villarreal cambia il clima

Il campanello d’allarme più rumoroso è arrivato proprio dalla conferenza stampa. Allegri ha richiamato i suoi alla necessità di ritrovare equilibrio, ha sottolineato come la squadra continui a concedere troppo agli avversari e ha lanciato un avvertimento pesantissimo in vista della prossima gara: “Senza umiltà e senza la giusta interpretazione della partita, a Venezia si rischia di uscire con le ossa rotte.”

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La sconfitta in Spagna assume un peso ancora maggiore se inserita nel percorso europeo. Dopo lo 0-1 casalingo contro l’Arsenal, il Napoli è ultimo a zero punti anche dopo la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Due partite, due sconfitte e una differenza reti che comincia a diventare pesante: quattro gol segnati dagli avversari e uno solo realizzato dagli azzurri.

Il problema dell’equilibrio

La quarta sconfitta in otto gare ha acceso l’allarme rosso. Allegri ha infatti individuato nella mancanza di equilibrio uno dei difetti strutturali della squadra. Contro il Villarreal, le statistiche aiutano a capire la portata del problema. Gli spagnoli hanno concluso 17 volte, centrando lo specchio in quattro occasioni; il Napoli ha risposto con 11 tiri complessivi e tre nello specchio. Ed anche contro l’Arsenal, il Napoli ha chiuso con appena cinque tiri complessivi e tre conclusioni nello specchio.

De Bruyne, Politano e Allegri: quante incomprensioni

A rendere ancora più delicato il dopo partita di Villareal-Napoli è stato anche il confronto tra Allegri e Kevin De Bruyne. L’allenatore avrebbe voluto il belga più coinvolto nella gestione del pallone in mezzo al campo, con il compito di contribuire alla costruzione e dare ordine alla manovra. In alcuni momenti, invece, la sensazione è stata quella di una squadra nella quale le richieste dalla panchina non sempre si traducono immediatamente in comportamenti coerenti sul terreno di gioco: “Non ci siamo capiti”.

Ed anche le parole di Matteo Politano dopo la partita si inseriscono nello stesso quadro. L’esterno ha riconosciuto che al Napoli manca lo spirito di squadra, assumendosi le proprie responsabilità per l’errore commesso e chiedendo scusa.

Il problema infortuni

Uno dei problemi che tuttavia sta condizionando il Napoli di Massimiliano Allegri è quello degli infortuni. Il caso più delicato è quello di Alessandro Buongiorno, operato al menisco mediale del ginocchio destro e atteso al rientro soltanto nel gennaio 2027. Tempi più brevi, ma comunque da monitorare, per Frank Anguissa, alle prese con una lesione miofasciale di basso grado all’adduttore lungo della coscia destra, e per Mathías Olivera, fermato da una lesione del muscolo otturatore esterno, con un possibile ritorno tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

A loro si aggiungono Alisson Santos, alle prese con una lesione al bicipite femorale e atteso nuovamente a disposizione nella seconda metà di ottobre, e i giovani Alessandro Favasuli e Antonio Vergara, entrambi infortunatisi durante gli impegni con le rispettive nazionali. Con mezza squadra ancora fuori e Scott McTominay appena recuperato ma non ancora al meglio, Allegri dovrà fare i conti con gli uomini rimasti a disposizioni e sempre meno alternative possibili.

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