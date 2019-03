Flop Ferrari, Wolff non si illude

Il Mondiale 2019 di Formula 1 è iniziato come era finito il precedente, con le Mercedes a dominare e le Ferrari a rincorrere.

Uno scenario inatteso quello del Gp d'Australia dopo i test invernali che avevano visto le Rosse in gran spolvero, ma che non ha sorpreso più di tanto il team principal delle Frecce d’Argento Toto Wolff, che ha fatto il punto, intervistato da 'Autosport', soffermandosi sul flop di Vettel e Leclerc: “Sicuramente la Ferrari non ha soddisfatto le aspettative del team, ma penso che sia difficile trovare il punto debole di queste nuove auto".

Wolff però non si illude: "In un weekend di gara in cui hai fondamentalmente due giorni per trovare il set-up giusto, penso che abbiano preso una strada sbagliata. Hanno preso un abbaglio sul set-up, mentre noi abbiamo sistemato i problemi che avevamo. Non penso che ci sia un grosso problema di prestazioni anche se sono rimasto sorpreso nel non vederli sul podio perché erano molto forti a Barcellona. Comunque il Bahrain è un circuito completamente diverso”.



SPORTAL.IT | 18-03-2019 14:15