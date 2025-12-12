Il grande flop di Goggia a St. Moritz: "Vonn ci porta a scuola". Sofia sogna il riscatto nella discesa bis

Sci, soltanto un quarto posto per la campionessa bergamasca nella prima gara veloce dell'anno, caratterizzata dalla clamorosa impresa di Lindsey: "Devo capire come migliorare".

Se l’immaginava diversa, la prima gara veloce della nuova stagione. Sofia Goggia ha rimediato a St. Moritz un quarto posto che ha lasciato grande amarezza in lei e nei tantissimi appassionati che l’hanno seguita con affetto e calore, confidando in un primo, significativo exploit. Invece la scena se l’è presa l’eterna e infinita Lindsey Vonn, che a 41 anni suonati ha conquistato la vittoria numero 83 di una carriera dai tratti leggendari. Cosa non ha funzionato sulle nevi svizzere? E quali sono le prospettive in vista della discesa bis del sabato e del SuperG in programma domenica?

Goggia, falsa partenza nella discesa libera di St. Moritz

La campionessa bergamasca ha pagato a caro prezzo qualche incertezza nella parte iniziale del tracciato, in cui non è riuscita a essere brillante come avrebbe voluto. La rimonta nella seconda metà della discesa è stata per certi versi esaltante, ma non è stata coronata dal lieto fine. E alla fine Goggia s’è ritrovata addirittura fuori dal podio, che alla vigilia – viste anche le tantissime assenze – sembrava assolutamente alla portata. Dietro l’inarrivabile Vonn e prima di Sofia, infatti, si sono frapposte le due mine vaganti austriache, Magdalena Egger – al primo podio in carriera – e Mirjam Puchner.

Quarto posto dietro Vonn, Egger e Puchner: l’analisi di Goggia

“Secondo me è stata una buona gara nel complesso“, l’analisi di Goggia come riportato dai canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali. “Ho sentito qualche imperfezione sin da subito, ho perso aderenza alla terza porta. Nella parte centrale potevo forse essere un po’ più incisiva; nel settore, dove Lindsey ha fatto la differenza, c’è sicuramente qualcosa da limare”. La strategia studiata non ha dato buon esito. “In quel settore ho cercato un compromesso tra la linea abbondante della prima prova e quella più stretta della seconda: ha pagato, ma non abbastanza e la video analisi servirà per capire ancora qualcosa in più”.

La spiazzante ammissione di Sofia: “Lindsey ci porta a scuola”

Ma perché la prima parte della discesa è stata tanto penalizzante per Goggia? “In alto abbiamo lasciato tutte tanto, soprattutto dalle austriache che vanno forte nei tratti in piano. Pensavo che Vonn fosse una delle favorite: è impressionante che abbia vinto con questo margine, recuperando otto decimi in un singolo intermedio. Lei è maestra quando c’è da essere morbidi: ora tocca a me limare la mia discesa, il distacco è ampio”. La speranza è in un riscatto immediato, magari già a cominciare dalla seconda discesa del sabato. Anche se l’ammissione di Sofia è spiazzante: “La stagione è appena iniziata ma oggi Vonn ci porta tutte a scuola, inutile negarlo”.