Flop Juve, l'analisi di Varriale incendia i social

Senza Ronaldo la Juventus non sa vincere. Su cinque partite disputate senza il fenomeno portoghese, i bianconeri ne hanno vinta appena una. Anche a Benevento la squadra di Pirlo non ha brillato, portando a casa soltanto un punticino e perdendo terreno rispetto alla vetta della classifica. Sui social è tempo di processi e tra i severi censori dell’operato della Vecchia Signora c’è anche Enrico Varriale.

Benevento-Juventus, il Tweet di Varriale

Ecco il post del vice direttore di Rai Sport sul suo profilo Twitter: “Ancora un pari deludente per la Juventus troppo Ronaldodipendente. Un ottimo Benevento rimonta e merita il punto conquistato con un gol del napoletano Letizia che lo dedica in maniera commovente a Maradona. Alla fine ai bianconeri saltano pure i nervi e Alvaro Morata viene espulso”.

Varriale e la Juve, le reazioni

Tantissime le reazioni al post del giornalista. Simone accende ulteriormente gli animi: “Juventini nervosetti ultimamente”. Anche Marzio punge: “Strano che gli saltino i nervi quando non vincono…..Paratici è già nello spogliatoio dell’arbitro?”. “E il rigore per la Juve non lo ha visto?”, chiede un sostenitore bianconero. “Stavolta ha rinnovato l’offerta dei giga? Ha twittato un nanosecondo dopo la conclusione della partita”, è la constatazione di una tifosa. “Complimenti al Maestro…… Inzaghi“, punge Giuseppe. Mentre Carlo, foto profilo di Dybala, ammette: “Tweet inappuntabile stavolta”.

Varriale e Letizia

Fa discutere anche il riferimento a Letizia e alla sua dedica a Diego. “La dedica in maniera commovente dopo che il giornalista lo ha imbeccato, altrimenti in maniera commovente manco si ricordava”, ironizza un follower. “Direttore si è commosso solo lei”, puntualizza un altro tifoso bianconero. “Levare la maglia numero 10 mi sembra una cagata pazzesca”, scrive un altro utente citando una memorabile scena di un film di Fantozzi. Mentre Danila è prodiga di bacetti per Varriale: “Sig. direttore, come li fa ‘accusare’ lei nessuno”.

