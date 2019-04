Flop Juve, la domanda: Ne è valsa la pena?

La clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League tiene ancora largamente banco nei dibattiti social. Gli addetti ai lavori si interrogano sui motivi che hanno portato al flop continentale della squadra di Allegri e Umberto Chiariello prova a offrire qualche spiegazione. Più che valutazioni di tipo tecnico, il giornalista campano si sofferma essenzialmente in analisi di tipo economico. E chiede senza mezzi termini, rivolgendosi direttamente ai tifosi bianconeri: “Ne è valsa la pena?”.

Il Tweet – Ecco il messaggio su Twitter postato da Umberto Chiariello sul suo account: “Se compri il più grande attaccante del mondo e lo strapaghi indebitandoti, se compri anche Bonucci, Can e Cancelo, e perdi in Coppa Italia ed esci ai quarti in Champions perdendo 4 gare su 10 e contro una squadra che vale meno di un terzo, fatti una domanda: ne è valsa la pena?”.

Le risposte – “Ma il mondo finisce quest’anno?”, risponde un tifoso bianconero che chiede tempo perché i nuovi innesti riescano a sfatare il tabù Champions. “Quindi la morale è non provarci?”, incalza invece un altro fan della Vecchia Signora. “Sarà che l’Ajax, anziché piagnucolare e lamentarsi per il fatto di avere un fatturato inferiore, ha provato seriamente a vincere sia contro il Real sia contro la Juve…”, dice un altro utente pungendo non solo la Juve ma anche le sue inseguitrici in campionato. “Il calcio è imprevedibile, ed è questa la sua bellezza, la Juve cerca di migliorarsi sempre, e mi creda veder giocare Ronaldonella propria squadra regala emozioni, e penso può capirmi visto che da voi ha giocato uno tra i più grandi della storia”, chiosa invece un altro sostenitore.

SPORTEVAI | 18-04-2019 15:55