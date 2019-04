Flop Lorenzo, Marquez è sorpreso

Prosegue apparentemente senza ostacoli la marcia di Marc Marquez verso il settimo successo su sette Gp svoltisi nel circuito texano.

La corsa alla pole ha vissuto su pochi momenti di suspance: Marquez ha piazzato subito il giro più veloce, in, avvisando la concorrenza.

Solo Valentino Rossi ha tenuto testa allo spagnolo, chidendo al secondo posto.

"È stato un giorno strano, il fatto di non aver corso questa mattina ci ha un po’ condizionato – l'ammissione del pilota della Honda – C’era tanto vento, la moto si muoveva in rettilineo e abbiamo fatto fatica in quel punto. In curva siamo andati bene, ma quando spingi troppo è difficile fare un tempo top.

Marquez non si illude per la gara: "La giornata è sarà dura, sarà un’incognita perchè non sappiamo il livello dei nostri avversari. La pista è diversa rispetto agli altri anni, abbiamo un pochino di problemi che proveremo a risolvere nel warm up".

Poche paole sulla crisi del compagno Lorenzo: "Ho visto che gli è successo qualcosa, ma non ho ben capito cosa. Non pensavo di prenderlo in un giro, son partito forte e sono riuscito a superarlo senza perdere tanto. E’ stato il giro della pole, quindi è andata bene

SPORTAL.IT | 13-04-2019 23:39