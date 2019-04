Flop Napoli, l'Arsenal passa anche al San Paolo: addio Europa

È durato lo spazio di 48 ore la soddisfazione del Napoli di essere l’unica squadra italiana in corsa in Europa dopo la sorprendente eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera dell’Ajax.

Anche la squadra di Ancelotti si è infatti dovuta fermare all’altezza dei quarti di finale, ma di Europa League, battuta dall’Arsenal anche al ritorno giocatosi al San Paolo, dopo che i Gunners si erano già imposti per 2-0 all’Emirates Stadium.

La rimonta degli azzurri non è quindi neppure partita per la delusione dei tifosi accorsi all’impianto di Fuorigrotta, comunque lontano dal tutto esaurito, e pure del tecnico emiliano, che si sarebbe aspettato una prestazione ben diversa.

Invece dopo un buon avvio, con un paio di occasioni sprecate da Callejon e da Milik, il Napoli ha subito il ritorno dell’Arsenal, capace di rendere sterile il possesso palla degli azzurri e di ripartire con velocità. La rete che ha spento le speranze del Napoli è stata realizzata da Lacazette, su punizione, al 38’ del primo tempo, subito dopo l’uscita per infortunio del futuro juventino Ramsey, protagonista all’andata, sostituito da Mkhitaryan. Meret è rimasto immobile e i quattro gol che sarebbero serviti alla squadra di Ancelotti per accedere alle semifinali si sono rivelati una missione impossibile nonostante il generoso finale di tempo degli azzurri, volto a pareggiare prima dell’intervallo per poi dover dedicare il secondo tempo al tentativo di segnare “solo” tre reti.

Ancora Callejon ha sprecato però al 42’ una favorevole occasione, mentre in apertura di ripresa, iniziata con Mertens al posto di Maksimovic, è toccato a Meret salvare su Aubameyang. Il pericolo corso scuote il Napoli, che quantomeno attacca con buona generosità, ma scarsissima pericolosità e speranze sempre più sfumate. Milik conferma di non essere in serata sprecando due buone occasioni, così il pericolo maggiore Cech deve sventarlo su tentativo di autorete di Monreal. Il segnale di un Napoli arrivato forse troppo stanco a fine stagione e ora senza più obiettivi, se non la difesa del secondo posto.



SPORTAL.IT | 18-04-2019 22:57