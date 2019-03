Flop Psg, i tifosi si vergognano

Neppure il cambio di allenatore, da Emery a Tuchel, e l’arrivo di Gigi Buffon hanno modificato l’inerzia del Psg in Champions. Pure quest’anno il trofeo più ambito resterà un sogno per tifosi e società dopo la clamorosa rimonta subita dal Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale.

Due a zero a Old Trafford e tracollo 3-1 al Parco dei Principi: risultato, stagione fallimentare o quasi nonostante il dominio in Ligue 1. E se la società riflette sul destino del tecnico, i tifosi sono sul piede di guerra.

Gli ultras hanno inviato alla società una lettera intrisa di rabbia e delusione in segno di protesta per l'obiettivo sfumato.

Le parole usate sono forti: "Siamo di nuovo lo zimbello d'Europa. Il nostro sostegno è stato ricambiato con vergogna e disprezzo. Noi restiamo fedeli al Psg, composto da mercenari interessati al loro stipendio più che a difendere lo stemma. Non accetteremo più di sporcare i nostri colori e l'onore della città in questo modo".

SPORTAL.IT | 10-03-2019 11:25