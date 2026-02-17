Flora Tabanelli: "Il mio bronzo vale oro, ho dato il massimo"

I complimenti dall’amico Alberto Tomba e dalla compagna di stanza al J Medical Federica Brignone, con cui ha condiviso parte del percorso riabilitativo a Torino, hanno fatto estremamente “piacere” a Flora Tabanelli, bronzo olimpico di Big Air sci freestyle. Tabanelli, arrivata a Casa Italia a Livigno per il “Medal Moment”, è raggiante: “Questa medaglia di bronzo vale come un oro. Per gli ultimi mesi complicati che ho passato, è stata una delle sfide più difficili. Dimostrare quella che sono e ciò che so fare, nonostante l’infortunio, è unico e speciale. Questa mattina mi ha chiamato Alberto Tomba, mi ha fatto i complimenti ed è stata una chiacchierata interessante. Anche Federica Brignone mi ha fatto i complimenti, non me lo sarei mai aspettato”. “Il ginocchio sta benissimo – aggiunge Tabanelli parlando della lesione al crociato subita a novembre -, in questi ultimi giorni sono arrivata all’apice delle mie abilità. Però funziona bene e a marzo di opererò”.