Flora Tabanelli vede Milano-Cortina: la frase che fa sperare l’Italia e la rivelazione sulle condizioni di Brignone

Finalmente una buona notizia per l'Italia in vista di Milano-Cortina, con le ultime dichiarazioni di Flora Tabanelli che fanno ben sperare per il suo rientro (e per quello di Brignone)

L’avvicinamento agli attesissimi Giochi Olimpico Invernali di Milano-Cortina si è trasformato in un vero incubo per l’Italia, che nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con i tantissimi infortuni occorsi a vari atleti azzurri che puntavano a essere protagonisti alle Olimpiadi in casa. Finalmente per il nostro movimento è arrivata però una bella notizia, con le ultime dichiarazioni di Flora Tabanelli che fanno ben sperare, anche per Federica Brignone.

Incubo Italia, quanto infortuni in vista di Milano-Cortina

I Giochi di Milano-Cortina dovevano rappresentare una chance d’oro per il nostro movimento di mettersi in mostra in casa nell’evento più importanti per il mondo delle nevi. Le belle speranze dell’Italia sono state però ridimensionate dai tanti infortuni che hanno colpito i nostri atleti, a partire da quello gravissimo subito da Brignone ad aprile. Dopo il terribile incidente che ha visto protagonista la Tigre di La Salle sono arrivati infatti gli infortuni di Marta Rossetti, Marta Bassino, Lara Malsiner e Alessia Crippa, che difficilmente recupereranno in tempo per le Olimpiadi, quelli meno gravi di Dominik Paris e Marion Oberhofer, oltre a quello della nostra punta di diamante nel freestyle Flora Tabanelli.

Flora Tabanelli fa sperare l’Italia per Milano-Cortina

Proprio Tabanelli ha di recente parlato a Rai Sport Live Weekend del suo recupero dalla lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro in maniera positiva, riaccendendo le speranze dell’Italia di vederla in gara a Milano-Cortina: “Ora posso dirlo: sto molto meglio e sono seguita dai migliori fisioterapisti al J Medical; mi sento in forma, ma vorrei sentire la sensazione sulla neve. Sì, per le Olimpiadi ce la metterò tutta e sto cercando di imparare anche da questo infortunio: all’inizio il down psicologico c’era, perché mi sono vista crollare tutto dopo anni di allenamento per questo obiettivo, ma adesso mi sento davvero bene e i medici mi hanno detto che sono nella condizione di provarci“.

Tabanelli, la rivelazione su Brignone: “È in formissima”

Tabanelli sta appunto portando avanti il suo recupero al J Medical, struttura utilizzate anche dalle colleghe (non di specialità) Bassino e Brignone. E proprio a proposito di Marta e Federica, ma soprattutto per quanto riguarda la detentrice della Coppa del Mondo, Flora ha espresso un’opinione rassicurante, lasciando pensare che le possibilità di vedere a Milano-Cortina la Tigre di La Salle, di recente tornata a indossare gli sci, non siano poi così basse: “Emozionante vivere la riabilitazione con Bassino e Brignone, mi hanno proprio gasata! Io non le conoscevo, ho visto per prima Marta e posso dire che fanno grandi passi avanti, Federica poi è davvero in super forma”.