Nella mattinata di venerdì nuovi accertamenti e risonanza magnetica per la campionessa azzurra che ha riportato un infortunio in allenamento

Ha solo 17 anni, ma Flora Tabanelli è già una delle sciatrici di punta dell’Italia team in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. Inevitabile, consapevole dell’entità dell’infortunio riportato, che tenti la via del recupero in extremis, confermato anche stamattina. Nella mattinata di venerdì 7 novembre infatti è arrivata la risposta, dopo i test e il consulto effettuato, da parte degli esperti della commissione FISI che hanno maturato una decisione compatibile con l’ambizione della giovanissima azzurra di tentare il possibile per esserci.

Le condizioni di Flora Tabanelli

Tabanelli conserva delle chance di recuperare per le Olimpiadi Invernali, nonostante l’infortunio non banale al ginocchio. La campionessa, infatti, è stata sottoposta venerdì mattina, presso l’Istituto clinico San Siro di Milano, ad una risonanza magnetica e alla visita approfondita da parte della Commissione medica della Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri.

“Il consulto ha evidenziato, per la 17enne campionessa di freeski, portacolori del Centro Sportivo Esercito, una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Considerata l’importanza della stagione, Flora comincerà da lunedì una fase di riabilitazione di un mese, presso il J/Medical, a Torino: la fase di riabilitazione sarà fondamentale per qualunque scelta verrà presa in seguito. Se, in base alle risposte che il ginocchio fornirà ai medici dopo la prima fase riabilitativa, sarà possibile procedere con una ulteriore riabilitazione più specifica e mirata a prendere parte alle Olimpiadi, senza nessun rischio e nella massima sicurezza per l’atleta e avendo ben presenti la sua giovane età e le sue prospettive di carriera, sarà perseguita questa strada. In caso contrario, sarà programmato un intervento”, si apprende dal comunicato diffuso dalla FISI.

L’infortunio in allenamento

Flora Tabanelli era caduta malamente nella fase di atterraggio dopo un salto durante l’allenamento in corso a Stubai. La diciassettenne emiliana, campionessa del mondo e detentrice della Coppa del mondo di big air, aveva sin da subito evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro che aveva destato innegabile ansia vista la stagione olimpica.

Lo stesso dott. Panzeri, che ha illustrato le condizioni e le valutazioni effettuate in un video, è parso cauto nell’esporre le concreti e reali possibilità di recupero evidenziando anche l’eventualità ultima di un’operazione per la lesione al legamento riportata. Lo stesso medico ha seguito e operato Federica Brignone che a breve dovrebbe rimettere gli sci ai piedi per provare a essere in pista in tempo per le Olimpiadi Invernali.

Qualora si dovesse poi optare per una soluzione chirurgica, valutata a valle delle terapie e della strategia adottata e condivisa con Flora allora i Giochi di Milano Cortina sarebbero davvero a forte rischio.