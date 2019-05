Florenzi accusa Cristiano Ronaldo

La partita contro la Roma non è coincisa per la Juventus solo con la terza sconfitta in campionato, tutte in trasferta, dopo quelle contro Genoa e Spal, ma pure con il primo episodio controverso dal punto di vista disciplinare che ha visto protagonista Cristiano Ronaldo.

I fatti sono avvenuti al 15’ del secondo tempo quando, ancora sul punteggio di 0-0, l’attaccante della Juventus non ha restituito agli avversari un pallone che i giocatori della Roma avevano calciato in fallo laterale per far soccorrere un avversario che si era infortunato, nella fattispecie Leonardo Spinazzola.

La cattiva abitudine, secondo quanto dichiarato dal capitano della Roma Alessandro Florenzi, si è ripetuta per due volte, facendo scattare la rabbia dell’esterno della Nazionale.

Ne è nato un battibecco piuttosto acceso, sedato dall’arbitro Massa che ha invitato i due a chiarirsi dopo che Ronaldo aveva “aperto le danze” attaccando così l’avversario: "Sei troppo piccolo per parlare".

Florenzi non è parso convinto e infatti le parole rese a Roma Tv sono state tutt’altro che concilianti nei confronti del portoghese: "Lasciamo stare, avevamo buttato noi la palla due volte fuori e lui invece l'ha giocata, potevamo ripartire anche noi nel primo tempo con Kolarov. ma l'abbiamo buttata fuori perché noi siamo questi. Ovviamente lui è un Pallone d'oro e pensa di avere tutto il diritto di fare ciò che ha fatto, io ho cercato di continuare a giocare. Anche io faccio tante stupidaggini in campo, però rimangono lì".

Florenzi ha poi commentato l’importanza della vittoria: “L’abbraccio con i tifosi me lo sono gustato tanto perché penso che me lo meritavo. Crediamo al quarto posto, ma se poi sarà quinto, sesto, settimo posto, dobbiamo avere il coraggio di dire che questa non è stata l’annata della Roma. I primi a essere delusi siamo noi”.



SPORTAL.IT | 13-05-2019 00:44