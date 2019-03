Florenzi: l'assenza sarà più lunga del previsto

Arriva l'esito degli esami strumentali effettuati da Alessandro Florenzi dopo aver dovuto rinunciare alla Nazionale per dolori a un polpaccio. E le notizie che riguardano il laterale non sono certo positive per la sua Roma.

I controlli effettuati dal giocatore hanno infatti evidenziato una lesione al soleo sinistro. Questo potrebbe comportare per Florenzi un'assenza di 20 giorni. Oltre al Napoli, quindi, l'esterno rischia di saltare anche le sfide con Fiorentina, Sampdoria e Udinese. La speranza dell'ambiente giallorosso è quella di recuperarlo per Inter-Roma del 20 aprile.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 12:30