Florenzi molto vicino al Psg

Alessandro Florenzi sta per trasferirsi al Paris Saint Germain. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il terzino destro della Roma, rientrato dopo il prestito a Valencia, andrà a Parigi in prestito secco per una stagione, con diritto di riscatto da parte dei francesi.

Florenzi andrà a coprire il vuoto creatosi sulla fascia dopo l’addio di Meuner, passato al Borussia Dortmund. La trattativa potrebbe arrivare alla fumata bianca nelle prossime ore, sotto la Torre Eiffel l’azzurro ritroverebbe il compagno di Nazionale Marco Verratti.

OMNISPORT | 10-09-2020 11:39