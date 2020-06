Alessandro Florenzi tornerà in Italia al termine della stagione. Il terzino della Roma, attualmente in prestito in Spagna al Valencia, secondo Sky è corteggiato in particolare da due club del massimo campionato italiano: Atalanta e Fiorentina.

Gli orobici,che avevano cercato il giocatore a gennaio, ora sarebbero in svantaggio rispetto ai viola, che nelle ultime settimane hanno contattato l'agente del giocatore.

SPORTAL.IT | 11-06-2020 08:33