Florenzi-Roma, separazione al veleno

Alla fine Alessandro Florenzi ha lasciato la Roma. Anche se solo a titolo temporaneo. La partenza del capitano giallorosso era nell’aria dall’inizio del mercato di gennaio, prima che il Nazionale azzurro tornasse titolare proprio in avvio del 2020.

Il recupero di Santon ha però convinto le parti a separarsi anche per permettere al giocatore di scendere in campo con continuità e giocarsi le proprie chances per essere convocato in vista dell’Europeo.

Ecco allora il prestito secco al Valencia, ma l’amarezza di Florenzi è comunque palpabile: "Non sono emotivamente pronto, parlerò quando sarà il momento" ha dichiarato il giocatore a 'Sky Sport24' prima di partire per la Spagna.

Caustico anche il messaggio ai tifosi: "Dire loro qualcosa? Tante cose ci sono da dire…".



SPORTAL.IT | 29-01-2020 21:10